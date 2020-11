¿L’expérience utilisateur et l’expérience client sont les mêmes? La focalisation accrue sur le client a conduit à l’émergence de plusieurs concepts novateurs dans le monde du marketing. À une époque où les clients interagissent avec des services ou des applications Web. La frontière entre les expériences client et utilisateur est devenue assez floue.

Les deux sont liés et dépendants l’un de l’autre. Cependant, ils nécessitent des approches et des ensembles d’outils totalement différents. Nous clarifierons plusieurs doutes ci-dessous.

Expérience utilisateur

L’expérience utilisateur est un terme utilisé lorsque nous parlons d’utilisateur et de logiciel qui varie des émotions et des attitudes générées dans le processus. Il y a longtemps, l’interaction homme-ordinateur n’était pas vraiment importante. Cependant, à l’heure actuelle et en raison du développement des applications commerciales, cela a complètement changé.

L’objectif principal serait la convivialité. Cela signifie que l’expérience utilisateur finit en fait par couvrir plusieurs aspects du développement de tout logiciel:

Stratégie de contenu, conception d’interface, navigabilité, capacité d’apprentissage, recherche d’utilisateurs.

Par conséquent, tout ce qui peut affecter vos impressions suite à l’utilisation du logiciel ou du service est inclus dans cette catégorie. Cela peut être dû à des aspects techniques tels que la précision de la focalisation et de la localisation de l’application, en passant par de petites choses comme un simple glissement sur le menu de l’application.

L’objectif d’améliorer l’expérience utilisateur est de rendre l’interaction avec l’application la plus intuitive, simple et agréable possible.

Expérience client

Lorsqu’il s’agit d’expérience client, il fait référence à un éventail beaucoup plus large de concepts, surtout quand on parle d’attitudes des clients envers une marque. Cela équivaudrait à une convergence du marketing, de la psychologie et du comportement des consommateurs.

Evidemment grâce à l’avancée des technologies numériques, c’est beaucoup d’expériences client qui se chevauchent avec les expériences utilisateur. Nous devons garder à l’esprit que, aujourd’hui et depuis plusieurs années, l’environnement numérique est très important pour de nombreuses opérations commerciales.

Par exemple, l’utilisation d’un outil de gestion de projet pour une entreprise serait admissible aux deux. Compte tenu de cela, le terme clients ne se limiterait pas uniquement à l’objectif de l’entreprise. Sinon aussi les employés de celui-ci.

Fondamentalement et en essayant de le résumer autant que possible. L’objectif serait d’obtenir un résultat positif pour notre entreprise en termes généraux.

Similitudes entre les deux

Comme nous en avons discuté un peu plus haut, il y a un chevauchement entre les deux expériences. Dans ce cas, les deux sont basés sur la perception plutôt que sur les propriétés réelles de l’interaction.

Continuant avec le point précédent, faisons comme si nous avons une application. Vous pourriez penser que plus vite vous chargez les données, mieux c’est, non? Eh bien, ce n’est pas vraiment trop important, ce qui compte, c’est sa rapidité.

De nombreuses applications essaient de ne pas être trop exigeantes en termes de performances et créent à la place des animations sophistiquées avec différents effets sonores pour créer une perception de la vitesse.

De la même manière l’expérience client va au-delà de la qualité réelle du produit. De nombreuses entreprises restent au top en capitalisant sur l’expérience. L’un des meilleurs exemples que nous puissions donner à cet égard est Apple.

Parce que? Nous savons tous que les appareils iPhone sont inférieurs à bien des égards techniques aux meilleurs téléphones Android. Cependant, Apple parvient à rester au top en vendant ces téléphones comme s’ils étaient de l’or pur.

La raison est assez simple et c’est qu’elle a permis au fil du temps d’atteindre des utilisateurs dévoués qui estiment que leurs appareils ont une valeur ajoutée. En soi, de nombreux iPhones se sentent beaucoup plus fluides que n’importe quel Android, malgré le fait qu’en suivant les repères de performances, ils disent le contraire.

Apple parvient à utiliser à la fois l’expérience utilisateur et l’expérience client pour rester un leader du marché, avec des prix élevés et des produits inférieurs à la concurrence.

