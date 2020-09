Après plusieurs mois d’attente, LG lance enfin son nouvel appareil pliable. Semblable à ses smartphones à double écran, le LG Wing ce n’est pas comme les autres.

Au sein du mouvement qu’ils appellent «LG Explorer Project» vise à introduire de nouveaux usages et formats, «prendre des risques et explorer de nouvelles possibilités». Il le fait certainement sous une nouvelle forme de «T» lorsqu’il est déplié.

LG Wing, pionniers dans un créneau (qui pourrait ne pas décoller)

LG

Le LG Wing est un smartphone particulier. Quelles que soient ses caractéristiques, il a un design surprenant qui risque tout. Si ces utilisations sont suffisamment importantes pour les compromis évidents de poids, de résistance et de fonctionnalités, le temps le dira.

L’écran est le protagoniste de l’aile LG, lors de l’introduction un panneau interrogé de 6,8 pouces qui tourne sur un axe pour faire place à un deuxième écran carré, en dessous, d’une diagonale de 3,9 pouces. Parmi eux se trouve un mécanisme de charnière puissant qui, selon eux, a été testé pour durer plus de 200 000 activations – des années et des années d’utilisation.

LG

LG ne s’arrête pas là, mais insiste pour donner à l’avant tout l’écran. Ils y parviennent avec la caméra 32 MP dans un module pop-up motorisé. Cela ne sera visible que lors de l’utilisation de la caméra frontale. Le fabricant affirme avoir réduit son poids d’un prototype initial dépassant 300 grammes à un appareil avec unique en son genre avec 260 grammes de poids. Ce n’est certainement pas un mobile léger. Pour référence, certains terminaux de sa taille peuvent être trouvés pour environ 200-220 grammes.

Dans son dos, nous trouvons un module de caméra complet, avec trois capteurs. Un capteur principal de 64 mégapixels, un super grand angle à 13 mégapixels et un deuxième grand angle. Ce le deuxième grand angle agira comme un cardan pour l’enregistrement vidéo en support vertical –mais avec écran horizontal–. C’est 12 mégapixels, et peut être contrôlé par le deuxième écran.

Oser les utilisations possibles

LG

La nouvelle LG Wing prouve quels sont les designs qui ne sont peut-être pas dominants pour de nombreux utilisateurs. Les Coréens comptent dessus et essaient de capitaliser sur ces utilisations plus spécifiquescomme l’enregistrement vidéo ou l’utilisation dominante du multitâche.

C’est le cas de l’utilisation d’applications d’enregistrement et d’édition vidéo, de l’utilisation du GPS au volant. Comme on peut le voir, il est simple – en théorie du moins – de placer le contenu dominant sur l’écran principal, en reléguant les commandes et les notifications plus secondaires aux plus petites. De cette façon, nous éviterions les interruptions indésirables.

Le mobile le plus traditionnel à l’intérieur

Comme nous l’avons dit, un écran de 6,8 pouces domine que, dans les standards habituels, on pourrait se placer entre la norme récente et un gros terminal. Vous devez également avoir un appareil de 10,9 millimètres d’épaisseur qui détient une capacité de batterie non négligeable de 4000 mAh.

LG

Cela intègre bien sûr la connectivité 5G à bord, grâce à son processeur Snapdragon 765G, dédié aux terminaux milieu de gamme comme le OnePlus Nord. De cette façon, ils évitent la flambée des prix la plus récente, ce qui sera une bonne nouvelle pour beaucoup.

Il est complété par une mémoire RAM de 8 Go ainsi que 128 ou 256 Go de mémoire interne, extensible par microSD. ses Connectivité 5G Il peut varier en capacités, même s’il inclut la prise en charge des réseaux NSA –Non Standalone– et SA –Standalone–, Sub-6 ou mmWave dans sa commercialisation via certains opérateurs.

LG Wing

écran

6,8 po, OLED, FHD + (1080p)

Taille

75 x 170 mm

Grosseur

10,9 millimètre

Poids

260 grammes

Processeur

Snapdragon 765G, 7 nm

RAM

8 Go

Mémoire

128, 256 Go UFS et microSD

Chambre principale

64 MP f / 1.8, 13 MP f / 1.9 grand angle et Big Pixel f / 2.2 grand angle

Caméra frontale

32 MP f / 1.9, en pop-up

Batterie

4000 mAh, charge rapide

La résistance

–

Biométrie

Capteur d’empreintes digitales sous l’écran, optique

Connectivité

5G (NSA et SA), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC, USB C, sans prise, GPS, Galileo, Glonass, Beidou

Système

Android 10

Lancement

À confirmer

Prix ​​officiel

À confirmer

LG Wing: lancement, disponibilité et prix

Bien que ce soit LG Mobile dans sa branche mondiale qui a présenté le nouvelle LG Wing, Pour le moment, les conditions spécifiques du lancement de cet appareil sont inconnues, ce qui comprend les dates de lancement et le prix officiel.