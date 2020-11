Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture

Cela fait presque deux mois d’émotions et de divertissement pour les joueurs grâce à la version 100% gratuite et numérique inédite de Expogame, l’événement présenté par Samsung qui a débuté le 28 septembre et qui, ce dimanche 22 novembre, vivra le dernier jour de son édition 2020.

C’est pourquoi le dernier jour de l’événement, Expogame animera pour la première fois de son histoire Prix ​​Expogame, une journée au cours de laquelle les jalons du monde du jeu vidéo seront reconnus, mettant en avant les titres qui nous ont donné de quoi parler tout au long de l’année, ainsi que les grands moments du festival. L’événement sera un gala virtuel à long terme, commençant à 15 h 00 et se terminant vers 20 h 00 le même jour, et différentes reconnaissances et récompenses seront décernées, classées par section et catégories. Il y aura également une diffusion multijoueur entre divers invités et visages du monde du jeu chilien.

Les catégories de prix qui figureront dans les prix Expogame non publiés seront les suivantes:

–Meilleur jeu de l’année

–Meilleure console de la génération actuelle

–Meilleur invité Expogame Prime

–Meilleur eSport 2020

–Meilleur jeu mobile

–Meilleur jeu tendance

–Meilleur jeu de relance

Les gagnants de ces prix seront choisis par le peuple, votant sur le site de l’événement, www.expogamechile.cl/awards, qui est déjà permis aux utilisateurs d’affirmer leur avis afin que leurs jeux préférés restent avec le récompenses respectives. Les votes des autres sections (meilleur fanart, meilleur cosplay, meilleur cosplay anime) seront définis par le jury de Expogame et annoncé lors du gala.

Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture