Penser au public qui s’est emparé des réseaux et des transmissions de Expogame A partir du 28 septembre, Santo Tomás et l’événement le plus attendu du bout du monde, une attraction incontournable pour les fans du monde des jeux vidéo.

“Gamer Academy”, cet espace totalement gratuit a droit qui prolongera la les week-ends 14, 15 et 21 de ce mois au format numérique à partir de 13:30 heures. L’idée, disent-ils de la maison d’études, est que l’instance améliore le côté le plus créatif du ventilateur et conduit au design et plus tard créer votre propre jeu vidéo.

Aux mains des zones Informatique et conception de Santo Tomás et son siège à Concepción, Temuco et Valdivia, la réunion fournira des conseils et des guides sur la façon de réaliser quelque chose qui, aux yeux de nombreux fans de jeux vidéo, peut devenir un rêve devenu réalité.

«En 3 sessions, nous vous guiderons, en commençant par la conception du jeu, où vous pourrez canaliser votre idée sur un jeu vidéo, puis concevoir et produire l’art conceptuel et les animations du jeu de manière simple et facile, où vous trouverez que les idées peuvent mener à bien. Il sera abordé au moyen d’exemples d’illustrations, sans négliger le domaine de la programmation grâce à «Construct», un moteur de développement simple mais efficace pour donner vie à votre idée de jeu », disent-ils de St Thomas.

De même, les réunions analyseront également l’industrie chilienne du jeu vidéo indépendant. Les émissions de la “Gamer Academy” de Santo Tomás et Expogame aura lieu les jours 14, 15 et 21 novembre, à partir de 13h30 et vous pouvez voir et interagir via la chaîne Twitch d’Expogame Chili

