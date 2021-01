Expose est une nouvelle application de retouche photo qui offre une large sélection de filtres avec lesquels transformer une image fixe en une animation esthétique “ punk ”. Flous, couleurs néon, clignements et même filtres de style Cyberpunk.

Il existe d’innombrables applications pour éditer des images, les réseaux sociaux incluent également leurs propres éditeurs. Avec autant d’effets et de filtres à choisir, le plus utile est de tirer ce que nous savons déjà; Par conséquent obtenir une image différente du reste est de plus en plus difficile. Bien sûr, il existe plus qu’assez d’options, telles que celles proposées par la nouvelle application Expose. Voulez-vous que vos photos ressemblent au style néon Cyberpunk? Eh bien, Expose vous facilite la tâche.

Transformez vos photos en cartes postales animées “ punk ”

Le succès de Cyberpunk est écrasant malgré les problèmes initiaux dont souffrent à la fois le développeur et les joueurs. Même ainsi, il ne fait aucun doute que le style graphique a atteint des frontières avec l’œuvre d’art, à la fois pour l’esthétique développée expressément et pour les bugs que Cyberpunk chérit. ET Exposez les boissons dans cette atmosphère néon pour offrir une collection de filtres très particulière.

Expose est une application de retouche photo qui utilise un traitement basé sur le rendu GPU pour réaliser effets de pépin ou de scintillement. L’application propose 23 effets et filtres répartis en différentes catégories qui vous permettent de convertir des photos statiques en petites vidéos en boucle. Couleurs qui se déplacent parallèlement aux objets de l’image, effets d’arrière-plan, combinaisons géométriques avec flou et un «air cyberpunk» qui parvient à changer complètement le style original de la photographie. Tout de manière simple.

L’application vous permet d’appliquer un effet sur n’importe quelle photo stockée sur le téléphone. Cet effet peut être ajusté en intensité pour obtenir des résultats personnalisés. Et de grande qualité: Expose produit des effets aussi frappants qu’ils sont obtenus.

Vous pouvez télécharger Expose gratuitement via le Google Play Store. Tous les filtres ne sont pas disponibles car certains nécessitent la version «premium» de l’application; Cela peut être obtenu pour 3,99 euros. En outre, l’achat intégré vous permet de supprimer le filigrane appliqué par Expose aux vidéos résultantes.

