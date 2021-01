Au cours des dernières années, de nombreux joueurs ont cherché le retour de grandes œuvres Nintendo. Parmi eux, le nom de F-Zero est constamment présenté, une série de jeux de course qui proposaient de grands défis aux joueurs mais qui, pendant des années, a été l’une des grandes absences. En fait, la première de son dernier titre n’a jamais eu le goût d’un adieu aux fans.

Pendant des années, c’était l’une des licences les plus réussies de Nintendo, notamment en offrant une expérience beaucoup plus intense que Mario Kart. Mais depuis des années, c’est tout simplement l’un des grands souhaités par de nombreux joueurs, qui à chaque nouvelle annonce s’attendent à ce qu’il revienne. Et il semble qu’ils ne soient pas les seuls depuis que le producteur du GameCube travaille plus que disposé à ramener F-Zero.

F-Zero GX | Nintendo

A été pendant Une entrevue parler de Yakuza, on lui a demandé s’il serait prêt à ramener F-Zero. Une question qui n’a pas tardé à indiquer que, s’il avait une chance, il n’hésiterait pas un instant car il aimerait pour pouvoir ramener cette belle proposition. Bien sûr, pour le réaliser, vous avez besoin de la confirmation du grand Nintendo.

Par conséquent, même si nous savons que le plan semble plus qu’intéressant pour ce grand créateur de contenu, nous devrons attendre un peu plus pour le voir comme une réalité. Après tout, Nintendo ne l’a pas commenté, même si nous serons attentifs aux grandes annonces qu’ils pourront faire tout au long de ce nouveau venu 2021, qui semble vraiment prometteur pour les joueurs.