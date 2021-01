Le développeur jouera le rôle de concepteur principal.

Un écrivain de Control, d’anciens développeurs de GTA V, Batman: Arkham Knight, et maintenant un vétéran d’Assassin’s Creed Origins et Halo Infinite ne constituent qu’une partie de l’équipe de rêve que Playground Games semble être en train de mettre en place pour le prochain opus de Fable, annoncé cette année. passé. Le dernier des membres à rejoindre est Steve Thornton, un designer qui vient d’annoncer hier via Twitter qu’il avait rejoint Playground Games pour jouer le rôle de designer associé.

Avec plus d’une décennie d’expérience, Thornton a réalisé plusieurs jeux LEGO et a collaboré avec l’Odyssey susmentionné, ainsi qu’avec Halo Infinite. “Nouvelle année, nouvel emploi! L’année dernière, j’ai dit que je reviendrais de Russie au Royaume-Uni pour quelque chose de nouveau, très heureux et excité de dire que ce sera avec les charmants Playground Games, travaillant sur la prochaine Fable en tant que concepteur en chef associé. “

Après des années de rumeurs, Microsoft a finalement officialisé l’existence d’un nouvel opus de Fable, en juillet dernier avec une jolie cinématique. Bien que prometteur, l’afflux constant de nouveaux développeurs suggère également que le jeu n’est pas encore prêt à faire ses débuts ou même à apparaître avec le gameplay.

En savoir plus: Fable (2020).

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');