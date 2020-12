Un mois et un jour est le temps qui nous sépare de la présentation officielle de la série Galaxy S21 de Samsung qui, comme nous vous l’avions dit il y a quelques jours, sortira le 14 janvier. Une date de lancement anticipée, si on la compare à celles choisies par Samsung pour les générations précédentes de sa gamme haut de gamme. Il peut y avoir de nombreuses raisons qui ont conduit Samsung à cette avancée, mais sans aucun doute l’une des plus probables est laisser moins de temps entre l’arrivée de la nouvelle génération d’iPhone et le lancement de la série S.

Il y a quelques jours à peine, et par surprise, l’utilisateur YouTube Random Stuff 2 a mis en ligne une vidéo dans laquelle nous avons pu voir, pour la première fois, le design du Galaxy S21. Et est-ce que jusqu’ici nous n’avions vu que des rendus cela, bien qu’il ait été confirmé qu’ils étaient réels, nous a toujours laissé un doute quant à savoir si ce serait vraiment la conception finale du Galaxy S21. Bien sûr, cela nous a également laissé nous interroger sur l’origine dudit terminal et si nous pouvions nous attendre à plus de vidéos avec le téléphone.

Cette dernière question a mis peu de temps à répondre, même s’il est vrai que la «réponse» a duré un peu. Et est-ce que Ransom Stuff 2 a mis en ligne une deuxième vidéo, dans laquelle il a comparé le Samsung Galaxy S21 + avec l’iPhone 12 Pro, mais la vidéo a été supprimée par la personne gérant le compte. Cependant, le compte YouTube Sakitech a pu télécharger la vidéo et l’a republiée sur sa propre chaîne, vous pouvez donc la voir en cliquant ici.

L’arrière de l’iPhone 12 Pro est en verre, tandis que celui du supposé Galaxy S21 + semble être construit avec un matériau similaire au plastique. Les trois ensembles d’optiques et de capteurs qui composent la caméra principale du Galaxy S21 + sont disposés verticalement, tandis que les caméras de l’iPhone 12 Pro forment un réseau de forme triangulaire. Les caméras individuelles semblent avoir à peu près la même taille sur les deux smartphones.

En ce qui concerne la façade, alors que l’iPhone 12 Pro continue de monter la caméra sur l’îlot supérieur (comme dans la génération précédente), Samsung reste également dans l’option de sa génération précédente, avec un trou dans l’écran pour loger la caméra. Sur les deux téléphones, la lunette est très fine, mais Il semble qu’à ce stade, la paume soit prise par le Galaxy S21, avec une bordure si fine que, bien que son écran soit plat, il donne presque l’impression d’être un peu courbé sur les flancs.

Il n’y a pas de test de performance qui met les deux terminaux face à face, donc ce qui est valorisé dans la vidéo, c’est principalement le design du haut de gamme de Samsung et d’Apple, ainsi que la luminosité et la résolution de leurs écrans. Cependant, et étant donné qu’il est déjà possible de retrouver quelques résultats de tests (bien que ceux du Galaxy S21 + ne soient pas officiels ou confirmés), cette vidéo peut être très intéressante pour faire une comparaison plus complète entre les deux téléphones.