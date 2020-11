Créée par une petite équipe basée à Saint-Pétersbourg, FaceApp a déjà fait du bruit à l’époque en 2017, l’année où elle est devenue l’application la plus populaire du Google Play Store d’Android. 2 ans plus tard, l’application redevient à la mode.

Application FaceApp

La grâce de l’application est l’utilisation qu’elle fait de ses algorithmes et “un type d’Intelligence Artificielle appelé réseau de neurones”, qui, sur la base d’un selfie que vous avez pris, a modifié l’image et vous l’a montré comme si vous étiez plus jeune ou comme si vous étiez déjà vous étiez une personne de 60 à 80 ans.

Un an plus tard, aux portes de l’été 2020, FaceApp est redevenue virale grâce à son nouveau filtre: Gender Swap, qui est devenu un sujet d’actualité sur les réseaux. Parce que tout comme l’ancien filtre de changement, FaceApp a frappé le coup viral avec un filtre qui change littéralement votre sexe. Et cet «échange de genre» faisait fureur sur des réseaux comme Twitter, qui montrent des montages de toutes sortes: des politiciens comme Sánchez ou Casado aux personnages mythiques comme Luke Skywalker. Mais FaceApp revient juste avant la fin de l’année avec une autre nouveauté: les effets vidéo.

FaceApp également en mouvement

La la nouvelle mise à jour de l’application (v4.0) étend les filtres au montage vidéo, ce qui te permet appliquez également l’effet de vieillissement ou de rajeunissement à vos enregistrements. Vous pouvez même en porter un sourire, un geste triste ou une barbe.

Pour appliquer les filtres, enregistrez simplement une courte vidéo et appuyez sur Lecture. Pendant la lecture, les différents filtres disponibles apparaîtront en bas, dont les effets apparaîtront sur l’image en appuyant simplement dessus. Les enregistrements avec des filtres appliqués peuvent être enregistrez et partagez via WhatsApp et des réseaux comme Twitter ou Instagram.

Téléchargez FaceApp pour Android

Téléchargez FaceApp pour iOS