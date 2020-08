Oculus Connect 2020 n’est plus un événement, car le nom a été changé en Facebook Connect. Facebook a présenté «le nouveau Facebook Reality Labs» en même temps qu’il a annoncé un changement de nom de l’événement annuel des développeurs Oculus. Ce nouvel événement démarrera dans un format «virtuel».

« C’est notre septième année pour la conférence annuelle AR / VR et au fil des ans, Connect s’est développé pour inclure beaucoup plus qu’Oculus », a déclaré Andrew Bosworth, responsable de la nouvelle marque Facebook Reality Labs. «Notre événement annuel AR / VR s’appellera Facebook Connect et nous sommes impatients de partager encore plus de nouvelles sur notre travail.

Facebook Connect n’aura lieu que virtuellement

En raison de la pandémie mondiale et de la distanciation sociale pour des raisons de sécurité, Facebook Connect aura lieu à distance et se déroulera virtuellement. La date de connexion Facebook est le 16 septembre 2020. Une façon de vivre cet événement est de rester à l’écoute de la page Facebook de la FBL. Il semble également que l’événement Connect se déroulera via «Oculus Venues», mais peu d’informations ont encore été partagées.

L’événement sera fonctionnellement le même; Oculus sera toujours l’attraction principale et les marques Oculus et Reality Labs existeront séparément. Cependant, il est possible que Facebook intègre davantage Oculus dans son système Reality Labs.

Oculus réserve bon nombre de ses innovations matérielles à Connect et cette année ne fera peut-être pas exception. Les images divulguées ont apparemment révélé un casque Oculus Quest mis à jour qui pourrait être lancé cet automne. Les téléspectateurs pourraient également voir une mise à jour d’Horizon, un monde virtuel géré par Facebook qui est actuellement en version bêta. Les conférences précédentes ont présenté des démonstrations pratiques de prototypes, ce qui ne se produira probablement pas en 2020.