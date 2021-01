Écrit par Nacho Castañón sur Facebook

Facebook se distingue par être l’un des réseaux sociaux qui lance le plus d’actualités pour améliorer l’expérience utilisateur, comme Viewpoints, une application qui vous rémunère pour participer à des enquêtes et études de marché. Cependant, la sécurité est l’un des principaux points à améliorer ou à renforcer de la part du réseau social de Mark Zuckerberg, et plus encore après avoir essayé une fonction qui stocke les données de votre visage. Le dernier sur la plateforme est une application qui vous permet d’identifier les personnes en les pointant avec votre mobile.

Tel que rapporté par Business Insider, Facebook a développé une application de reconnaissance faciale qui permet d’identifier les utilisateurs du réseau social bien connu en quelques secondes et simplement en les pointant avec le mobile. Cet outil avait été abandonné par la plateforme, mais il semble que l’équipe de Mark Zuckerberg l’ait repris. Certaines sources ont confirmé à ce média qu’il existe une demande pour les employés du réseau social qui peut identifier les utilisateurs avec juste une caméra de smartphone.

Cela peut vous intéresser | Grâce à cette fonction, il sera beaucoup plus facile de supprimer votre compte Facebook.

Il est bien connu que Facebook dispose d’un système de reconnaissance faciale pour les photographies téléchargées sur la plateforme, mais jusqu’à présent, il était inconnu que ledit système fonctionne au-delà du marquage des utilisateurs du réseau social. Une application qui, comme le rapporte la source, a été présentée pour la première fois lors d’une réunion interne en 2015 et mise à disposition en version beta pour les employés un an plus tard.

Une application disponible pour les employés de Facebook

Cette version bêta était capable de reconnaître n’importe qui en quelques secondes et grâce aux données stockées sur le réseau social. Une fonctionnalité qui, à l’époque, n’était disponible que pour les employés et leurs amis Facebook. Au cours de cette période de test, il a été constaté que l’application était capable d’identifier un utilisateur en seulement 5 secondes, puis affichez votre nom et votre photo de profil.

Facebook a confirmé l’existence de ladite application, mais un porte-parole du réseau social a assuré que la reconnaissance faciale n’était appliquée qu’aux employés de l’entreprise et à leurs amis qui l’avaient préalablement autorisée dans leur profil. Depuis, l’application n’est pas disponible, mais elle reste une pierre angulaire sur le chemin de Facebook en termes de responsabilité concernant la vie privée des utilisateurs.