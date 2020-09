Un rendu de ce qui était censé être le nouveau complexe du siège de REI à Bellevue, Washington. Facebook achète maintenant la propriété de REI, qui a décidé de la vendre au milieu du passage au travail à distance causé par la pandémie. (Image via Wright Runstad & Company / Spring District)

Facebook se développe à nouveau dans la région de Seattle, son plus grand centre d’ingénierie en dehors de la Silicon Valley.

Le géant des médias sociaux a payé 367,6 millions de dollars pour acheter un tout nouveau complexe de 6 acres et 400000 pieds carrés auprès de REI dans le nouveau développement de Spring District à Bellevue, dans l’État de Washington, juste à l’est de Seattle.

L’expansion intervient malgré l’adoption par Facebook du travail à distance au milieu de la pandémie. C’est aussi le dernier exemple d’une entreprise de technologie en expansion en dehors du noyau urbain de Seattle. Facebook dit qu’il maintiendra ses bureaux actuels à Seattle.

REI devait déménager de son siège de Kent, dans l’État de Washington, dans la propriété cet été, avec des plans pour des espaces verts, des lieux de réunion en plein air, etc. Mais le détaillant de plein air a décidé en août de vendre les bâtiments et le terrain en raison de la pandémie et de passer au travail à distance.

Facebook était considéré comme un acheteur potentiel, étant donné qu’il avait déjà signé des baux pour plus de 800000 pieds carrés de bureaux dans trois immeubles en cours de développement dans le Spring District: les blocs 6, 16 et 24.

Le promoteur du site Wright Runstad & Company et Shorenstein Properties ont acheté une partie non développée de 2 acres de la propriété de REI pour 22,4 millions de dollars. Greg Johnson, PDG de Wright Runstad & Company, a déclaré que le plan était de développer un autre bâtiment de 300 000 pieds carrés dans les mois à venir.

REI a déclaré aujourd’hui que la vente «représente un retour positif sur l’investissement de la coopérative dans la propriété et permettra des investissements importants dans les innovations de REI destinées aux clients, ses partenaires à but non lucratif et ses objectifs de réduction des émissions de carbone.» REI a payé près de 50 millions de dollars pour la propriété en 2017.

REI passera à une approche de siège moins centralisée qui s’étend sur plusieurs sites dans la région de Seattle.

Facebook et REI ont également annoncé aujourd’hui qu’ils donneraient chacun 1 million de dollars à Eastrail, un nouveau réseau de sentiers de 42 miles qui relie les villes d’Eastside.

Facebook aura environ 2300 employés dans le nouveau complexe, qui devrait ouvrir plus tard cette année et sera à côté d’une nouvelle station de métro léger qui ouvrira en 2023.

Facebook a maintenant plus de 3 millions de pieds carrés d’espace de bureau dans la région de Seattle. La société basée à Menlo Park, en Californie, maintiendra ses activités autour du centre-ville de Seattle, où elle est arrivée pour la première fois en 2010 et s’est développée dans divers bâtiments. Facebook emploie plus de 5 000 personnes dans la région de Seattle et compte plus de 400 postes vacants.

«Notre croissance au cours de la dernière décennie témoigne de la communauté florissante et de l’immense vivier de talents qui nous a accueillis à bras ouverts», a déclaré Nick Raby, directeur immobilier pour Facebook, dans un communiqué. «Cet achat double notre investissement à Bellevue et notre engagement envers le Pacifique Nord-Ouest.»

Bureau de Facebook Arbor Blocks à Seattle. (Photo de fichier . / Nat Levy)

Bellevue continue d’attirer les grandes entreprises technologiques. Plus tôt ce mois-ci, Amazon a annoncé qu’elle ajouterait 10000 emplois supplémentaires dans la ville à mesure qu’elle se développerait au-delà de son siège social au centre-ville de Seattle.

Amazon est en désaccord avec le conseil municipal de Seattle depuis des années en raison de son impact sur la communauté et des efforts de la ville pour imposer de nouvelles taxes aux grandes entreprises. L’année dernière, après une bataille fiscale antérieure, la société a annoncé son intention de déplacer ses opérations mondiales à Bellevue.

Amazon et Facebook continuent d’étendre leur empreinte d’espace de bureau physique malgré la pandémie. Le mois dernier, Facebook a signé un bail de 730 000 pieds carrés à Manhattan. Amazon a déclaré le mois dernier qu’il dépenserait 1,4 milliard de dollars pour près d’un million de pieds carrés de nouveaux bureaux physiques dans six villes américaines pour 3500 emplois technologiques.

Facebook permet aux employés de travailler de chez eux jusqu’en juillet 2021; Amazon fait de même pour les travailleurs jusqu’en janvier.

Google continue également de gagner des bureaux dans la région de Seattle. Le mois dernier, la société a acheté plus de terrain dans une autre ville de l’est, Kirkland, Washington. Google a plus de 2 millions de pieds carrés d’espace de bureau autour de Seattle, avec plus de 5 750 employés dans la région.

Il y a maintenant plus de 130 entreprises du monde entier qui ont mis en place des avant-postes d’ingénierie dans et autour de Seattle. Mais les licenciements cette année dans des entreprises telles qu’Airbnb et Uber rendent l’avenir d’au moins certains de ces avant-postes en tant que moteur de la croissance de l’emploi technologique plus incertain.