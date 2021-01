Quelque chose d’étrange s’est produit vendredi soir sur Facebook. Quelque chose qui a affecté de nombreux utilisateurs du réseau social, mais surtout ceux qui s’y connectent avec l’application officielle iPhone: la session de tous – ou du moins, c’est ce qui est annoncé – a été fermée “Inexplicablement”, ils se rassemblent dans Engadget.

La nouvelle a sauté dans les médias lorsque de nombreuses personnes qui se voyaient en dehors de Facebook sans le manger ni le boire ont commencé à commenter ce qui s’était passé via d’autres réseaux et les coïncidences pointaient dans la même direction: Les utilisateurs de Facebook sur iPhone ont été les principaux touchés. Plus précisément, ceux qui accèdent à la plateforme avec l’application officielle pour iOS.

Mais le truc ne s’est pas arrêté là: il y avait des difficultés à se reconnecter pour ceux qui avaient activé le authentification à deux facteurs et ils n’ont pas pu le faire pendant un certain temps, car les codes de vérification par SMS mettaient beaucoup de temps à les atteindre. Il y avait même ceux qui ont dû télécharger des photos pour confirmer leur identité et retrouver l’accès au réseau social.

La raison pour laquelle tout cela s’est produit n’est pas tout à fait claire, mais il n’est pas surprenant que plus d’une alarme se soit déclenchée, car le déconnexion massive des utilisateurs Dans les services en ligne, cela se produit généralement lorsque les responsables de ceux-ci détectent un problème de sécurité, comme des brèches dans leurs serveurs et des fuites de données, les obligeant ainsi à se reconnecter. Dans les cas très graves, il est également courant de forcer le changement du mot de passe qui a été défini.

Cela ne semble cependant pas être l’un de ces cas. Comme indiqué, tout cela était dû à un changement dans la configuration du service, bien qu’ils ne l’aient pas non plus assuré: «Nous sommes conscients que certaines personnes ont actuellement des problèmes pour accéder à Facebook. Nous pensons que cela est dû à un changement de configuration et nous travaillons pour que tout revienne à la normale le plus rapidement possible », expliquent-ils depuis Facebook.

Faute d’en savoir plus, les hypothèses de toutes sortes n’ont pas tardé à venir et il y a ceux qui relient l’événement aux mauvaises vibrations que Facebook a avec Apple, qui le font avec le changement imminent par lequel WhatsApp et Facebook vont commencer à partager données, bien que cela ne se produise pas dans l’Union européenne et n’affecte évidemment que les utilisateurs d’iPhone.