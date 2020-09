Dans le cadre de son initiative par unifiez WhatsApp, Instagram et Messenger, Facebook a annoncé qu’il combinerait les deux derniers en une seule application. Initialement axé sur les comptes professionnels, Suite Affaires Facebook fusionnera le système de messagerie d’Instagram et de Messenger pour le gérer à partir d’un boîte de réception unique.

La société de technologie a annoncé le changement via une entrée sur son blog, dans laquelle Sheryl Sandberg – directrice des opérations – a déclaré que Facebook Business Suite aidera les entreprises à gagner du temps et à rester à jour lors de la gestion de leurs pages ou de leurs profils dans les applications Facebook. La nouvelle interface permet, entre autres, de publier sur Facebook et Instagram en même temps, et de gérer et recevoir des messages en un seul endroit.

Ceci est la première étape de l’unification soulevé par Mark Zuckerberg début 2019. Le faire dans la suite business a du sens, car plusieurs entreprises font un double travail sur leurs réseaux sociaux et nécessitent d’ouvrir chaque application individuellement pour gérer la communication avec leurs clients.

Nous construisons d’abord Facebook Business Suite pour les petites entreprises, mais il s’agit d’un investissement à long terme pour en faire l’interface principale pour les entreprises de toutes tailles utilisant Facebook, Messenger, Instagram et WhatsApp.

Sandberg a confirmé que l’application sera disponible aux petites entreprises dès aujourd’hui et plus tard, il s’étendra aux grandes entreprises en 2021. Pour le moment, il n’intègre Instagram et Messenger qu’en termes de messagerie, bien que il sera éventuellement ajouté à WhatsApp.

Facebook Business Suite servirait de test pour une unification générale

Boîte de réception unique dans Facebook Business Suite

Facebook Business Suite servirait de cobaye pour réaliser l’unification des trois plates-formes, au moins au niveau opérationnel. Utiliser une application pour gérer une petite entreprise basée sur Facebook ou Instagram a du sens pour un entrepreneur à la recherche du moins de friction pour répondre instantanément à ses clients.

Pour un utilisateur final, l’image est différente. Chaque application a une utilisation définie et le passage à un système unique pourrait créer un autre casse-tête. Il est clair que Facebook cherche sécuriser les utilisateurs sous un seul service et ainsi tirer de meilleurs avantages de la publicité.

Un autre point important est que non seulement les utilisateurs représentent un obstacle. Les mêmes Les employés d’Instagram et de WhatsApp s’opposent à la fusion et ils ont menacé de quitter l’entreprise si Facebook continue avec cette stratégie.

Pour le moment, on ne sait pas quand nous verrons une seule application pour envoyer un message à nos contacts WhatsApp, Messenger et Facebook, bien que le temps soit de plus en plus court.

L’article Facebook fait le premier pas dans l’unification de WhatsApp, Instagram et Messenger a été publié dans Hypertext.