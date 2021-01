Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Facebook intensifie ses directives communautaires depuis un certain temps maintenant dans le cadre d’une tentative plus large d’éliminer les mouvements jugés dangereux et la propagation de la violence sur et sur sa plateforme. Des centaines de groupes considérés comme violents dans le réseau social, des mouvements anti-gouvernementaux, des organisations paramilitaires, des groupes anarchistes, etc., ont bloqué.

Tu peux lire: Ce mod des Simpsons Hit & Run unit le monde entier du jeu 17 ans après sa première

Parmi ces groupes éliminés se trouve la Milice des États libres, un nom assez similaire à celui de plusieurs groupes armés ultra-patriotiques aux États-Unis, la seule légère différence est que ce groupe ne croit pas aux moyens armés et n’est pas vraiment militaire, mais un groupe Rôle privé pour Fallout 76 qui a déjà été banni pour la deuxième fois du réseau social.

La plate-forme avait déjà éliminé ce groupe en octobre 2020, puis l’a restauré deux jours plus tard après avoir réalisé l’erreur, s’excusant même publiquement pour ce qui s’était passé. Mais une nouvelle vague d’interdictions a conduit le groupe à être éliminé de la plateforme pour la deuxième fois, ceci en raison des récents événements de bouleversements politiques aux États-Unis.

Le Conseil des États libres se réunit dans un bunker secret au fond du Mire pour finaliser les plans de #WalkAway de @Facebook sur leur processus de censure et d’interdiction. Nous sommes tous assez vieux pour choisir nous-mêmes comment nous parlons et quels mots nous utilisons. Nous ne serons pas intimidés! pic.twitter.com/3baIHnkA8r – FSM Playstation Video Game Club (@Free_StatesMil) 12 janvier 2021

Très probablement, Free States Militia a été retiré de Facebook en raison de la détection automatique de mots-clés tels que “milice”, ce qui n’a rien à voir avec le contenu du groupe, le créateur original du groupe selon assure que “Notre page FB est entièrement dédiée à Fallout. Je dirais que 90% du contenu est une histoire […] 5% sont dédiés à des événements de groupe et 5% sont des photos du match. Nous écrivons chacun sur nos personnages individuels et leurs aventures dans le désert. “

Depuis son interdiction en octobre, le groupe évite déjà d’utiliser des mots qui pourraient être associés à des groupes violents.

“Au début, nous pensions que le mot” milice “était le problème”, explique Bobby, qui explique que le groupe a commencé à introduire des caractères spéciaux dans le mot, ou à s’identifier uniquement comme “FSM PlayStation Video Game Club”..

Pour le moment, Facebook n’a pas commenté la question, donc au moment de cette note Free States Militia est toujours bannie du réseau social.

Nous vous rappelons que Tarreo.com Il y a aussi Instagram et Twitter comme @TarreoGamer Suivez-nous!

(La source)

Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord