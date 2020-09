Le géant des médias sociaux Facebook s’est prononcé contre les lois australiennes sur les médias proposées, publiant aujourd’hui une déclaration via sa salle de rédaction menaçant de supprimer toutes les informations apparaissant sur ses plates-formes de médias sociaux en Australie si le pays adopte la législation récemment rédigée.

Le code de négociation des médias d’information proposé vise à faire en sorte que Facebook et Google paient pour le contenu d’actualités dont ils bénéficient en distribuant, dans une tentative de partager les revenus plus équitablement entre les géants de la technologie et les médias australiens si le contenu de ces derniers est partagé sur leurs plateformes. .

Google a récemment adopté une position similaire contre le projet de loi, ciblant les internautes australiens avec des avertissements sur les « dangers » allégués pour les services Google si la législation est adoptée. Ces alertes sont apparues sur la page d’accueil principale de la recherche Google, ainsi que sur YouTube. La société a également publié un article de blog dédié à ce sujet.

Suivant l’exemple de Google, Facebook a maintenant fait sa propre cause, affirmant que le nouveau règlement «ne comprend pas la dynamique d’Internet» et que «à supposer que le projet de code devienne loi, [it] cessera à contrecœur d’autoriser les éditeurs et les personnes en Australie à partager des informations locales et internationales sur Facebook et Instagram ».

La menace de Facebook est ici assez importante pour les citoyens australiens et a potentiellement des implications plus larges pour le monde, en particulier dans un climat où les plateformes de médias sociaux essaient de se présenter comme une source équilibrée d’actualité.

Une grande partie de l’argument de Facebook et de Google est qu’ils prétendent que l’Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) – le chien de garde des consommateurs derrière le code proposé – a mal compris la relation que les médias d’information entretiennent avec les médias sociaux, en particulier que le premier est aidé par ce dernier, plutôt que l’inverse.

Cela signifie que les deux sociétés de technologie sont contre l’idée de devoir arbitrer l’équilibre des avantages financiers reçus à la fois par les médias d’information et les médias sociaux.

D’autres changements proposés dans le projet consisteraient à forcer à la fois Google et Facebook à fournir des détails sur les changements de leurs algorithmes aux éditeurs de nouvelles, un point qui, selon les deux titans de la technologie, offrira des avantages injustes à certains organes de presse et bouleversera donc l’équilibre du pays dans le paysage médiatique. .

Dans les publications de Google et de Facebook, les entreprises admettent qu’elles soutiennent l’idée derrière le projet de loi – pour aider à soutenir les médias en difficulté – mais les géants de la technologie ne sont pas satisfaits de la façon dont le projet de code propose de le faire.