Eclipsé par l’événement Sony et PS5, hier a également eu lieu l’événement de présentation de Connexion Facebook, la conférence annuelle au cours de laquelle l’entreprise présente les nouveautés et l’avenir de ses appareils de réalité augmentée et de réalité virtuelle Oculus, dans laquelle celui déjà divulgué plus tôt cette semaine a été présenté Oculus Quest 2 nouvelle génération, ainsi que diverses actualités et mises à jour de ses services.

En commençant par le nouveau spectateur, nous nous retrouvons avec le périphérique autonome sans fil réussi, repensé pour être 10% plus petit et plus léger que la première génération et garantissez une expérience de réalité virtuelle beaucoup plus fluide, avec les performances et la résolution les plus élevées parmi les casques Oculus commercialisés à ce jour.

Et est-ce que ce nouveau spectateur a un nouvel écran LCD à changement rapide avec une résolution de 1832 x 1920 pixels, et pour lequel l’abandon de l’OLED est surprenant. Cependant, la taille d’écran accrue associée à la prise en charge d’un processeur Qualcomm Snapdragon XR2 Platform, jusqu’à 6 Go de mémoire et 256 Go de stockage interne, et une amélioration de l’autonomie de votre batterie, gardez Oculus Quest 2 l’une des meilleures expériences immersives disponibles.

Quelques avantages qui apparaîtront avec le nouvel ajout de jeux et de contenu d’Ubisoft, avec une grande des titres comme Assasin’s Creed et Tom Clancy’s Splinter Cell; en plus de nouvelles intégrations avec le social lui-même et des outils tels que Messenger, un nouveau panneau de formation remise en forme avec Oculus Move, qui ajoutera diverses fonctions de surveillance de la condition physique; et Quoi de neuf pour l’environnement Infinite Office, axé sur l’aide à tous ceux qui travaillent encore à domicile.

D’autre part, Facebook a également profité de cette présentation pour annoncer la disponibilité générale d’Oculus Link, qui nous permettra d’utiliser un PC de jeu compatible pour jouer à n’importe quel titre Oculus Rift avec le nouvel Oculus Quest 2. Un service qui ouvrira sa première version bêta cet automne et qui, à l’avenir, prendra en charge la compatibilité et l’expérience jusqu’à 90 images par seconde.

Enfin, daté dans ce cas déjà pour l’année prochaine, il est également prévu que le logiciel général Link soit mis à jour vers une nouvelle interface utilisateur qui montre les jeux de la plate-forme Rift et les titres Quest en un seul endroit, facilitant ainsi navigation dans la bibliothèque et fonctionnalités natives de Quest.

Actuellement, nous pouvons déjà réserver l’Oculus Quest 2 sur son site officiel, disponible sous un prix de départ de seulement 349 euros, non seulement inférieur à sa première génération, mais aussi le prix le plus abordable du marché actuel du jeu en réalité virtuelle. Ainsi, depuis Facebook, ils ont veillé à ce que l’attente soit vraiment courte, avec des expéditions qui commenceront à être livrées à partir du 13 octobre.