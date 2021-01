Un nouveau changement dans l’application Facebook, à la fois pour Android et iPhone, facilite la compréhension ce que l’entreprise fait des données utilisateur qu’elle collecte. Avec ce changement, les sections «Vos informations personnelles» et «Informations sur vous» se réunissent pour créer un espace avec huit catégories différentes.

Le souci de confidentialité dans les applications est un fait est aggravée lorsque Facebook est dans l’équation. Nous l’avons vu récemment avec les changements dans la confidentialité de WhatsApp et l’avis qui a sauté sur le téléphone de tous les utilisateurs, par exemple. Et, comme l’entreprise est consciente de cette préoccupation, elle a décidé d’améliorer la manière dont elle reflète tout ce qu’elle collecte auprès de chaque utilisateur. Bien sûr, on ne sait pas bien si le changement facilite la compréhension ou l’aggrave.

Facebook divise les informations personnelles en huit catégories

Lors de l’utilisation de Facebook, qu’il s’agisse de l’application ou de l’un des services proposés par son conglomérat d’entreprises, une énorme quantité de données d’utilisation est stockée pour créer un profil personnel précis. Ces données peuvent être consultées dans l’application et également sur le web: jusqu’à présent, elles étaient collectées dans «Vos informations personnelles» et «Informations vous concernant». Non pas que les sections étaient très claires, c’est pourquoi Facebook a renouvelé les applications.

Les nouvelles sections contenant les informations personnelles collectées sont désormais disponibles, à la fois dans l’application Facebook pour Android et dans l’application iOS. Ils unifient ces informations pour les subdiviser en huit catégories de référence; qui à leur tour finissent par se ramifier en diverses sous-sections. Le volume de données est tel que, autant que Facebook essaie de simplifier la requête, il reste difficile à satisfaire.

Pour accéder à la nouvelle section d’informations personnelles, vous devez suivre les étapes suivantes:

Ouvrez l’application Facebook et cliquez sur l’icône du menu (les trois lignes horizontales). Développez “Paramètres et confidentialité” et accédez à “Paramètres”. Faites défiler jusqu’à «Vos informations Facebook» et cliquez sur «Accéder à vos informations». Facebook collecte dans cette section toutes les données qu’il collecte auprès de chaque utilisateur.

La nouvelle section personnelle repensée

Dans les informations personnelles, toutes les données utilisateur qui ont été collectées sur les serveurs de Facebook peuvent être consultées. Pour ce faire, vous devez vous rendre dans les huit catégories dans lesquelles le profil personnel est divisé:

Votre activité sur Facebook. Messages, vidéos lues, commentaires …

Information personnelle. Adresses, données personnelles, lors de l’ouverture du compte Facebook …

Amis et abonnés. Informations sur toutes les interactions avec les autres utilisateurs de Facebook.

Informations enregistrées. Emplacements, historique de recherche …

Informations de connexion et de sécurité. Enregistrement de toutes les connexions et autorisations.

Applications et sites Web en dehors de Facebook. Applications et pages sur lesquelles vous vous êtes inscrit en utilisant la connexion Facebook, également activité liée.

préférences. Informations de reconnaissance faciale et publications d’amis et de pages ayant reçu des favoris.

Informations sur l’annonce. Relation de l’utilisateur avec les annonceurs et informations personnelles qu’ils stockent.

Le nouveau design des informations personnelles est déjà activé dans les applications mobiles. Il n’est pas encore actif sur le web: Facebook assure qu’il arrivera bientôt.

