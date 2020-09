Malgré les problèmes que le réseau social a subis suite à un appel au boycott, la vérité est que les revenus publicitaires de Facebook semblent continuer de croître.

Cela est dû au fait que la société Menlo Park a déclaré que ses revenus entre janvier et mars s’élevaient à 17 mille 737 millions de dollars -les attentes étaient à 17,3 milliards-, dont 17 440 millions étaient pour la publicité, qui représentait une croissance de la 17 pour cent.

Ce comportement et après soustraction des coûts et des dépenses, a permis à Facebook de croître de manière significative dans son bénéfice net, qui a atteint 4 mille 902 millions de dollars, bien au-dessus de ce qui avait été rapporté en 2019, alors qu’ils étaient 2 mille 429 millions, c’est-à-dire une croissance de 102 pour cent.

Bien que les revenus augmentent et augmentent, la vérité est qu’il est important de comprendre comment la publicité évolue et les vrais résultats qu’elle est capable de fournir, des aspects qui, selon certaines études, pourraient ne pas être entièrement satisfaisants pour les marques.

À la mi-avril, alors que divers marchés à travers le monde étaient confinés, certaines estimations parlaient d’un trafic plus élevé pour le site et de prix bas en termes de publicité.

Par exemple, dans le Wall Street Journal, ils soulignent qu’en mars, une baisse du prix du CPM calculé entre 15 et 20% a été signalée par rapport à ce qui avait été enregistré en février.

Cependant, ces progrès n’ont pas atteint les niveaux attendus. Selon les données de 4C, la publicité sur Facebook et Instagram aurait augmenté de 2% entre février et mars; Cependant, avant la crise, cette avance était attendue à 10%. En fait, on estime qu’il a diminué de 5% par rapport à ce qui a été réalisé en mars 2019.

Dans une large mesure, ce revers a beaucoup à voir avec les garanties et les résultats que les annonceurs trouvent sur la plateforme, où face à une saturation de la plateforme c’est l’un des problèmes à résoudre.

Avec de plus en plus de marques à la recherche d’un espace au sein du réseau social, la réalité est que les annonceurs semblent se mettre les pieds et maintenant tout semble indiquer que cela est également devenu un problème pour le système Facebook.

Ces derniers jours, Facebook a annoncé qu’il commencerait à limiter le nombre de publicités que les marques peuvent monter sur son service afin d’optimiser la phase d’apprentissage de son système.

Comme l’indique un rapport du Search Engine Journal, Graham Mudd, vice-président du marketing produit pour la publicité de Facebook, a indiqué que lorsque le nombre d’annonces lancées à certains publics est élevé, le système ne parvient pas à comprendre la pertinence des annonces. même chose pour les annonceurs en fonction de leurs intérêts.

En d’autres termes, les algorithmes ne parviennent pas à comprendre quelles publicités sont réellement statistiquement importantes et ne peuvent donc pas fournir de données sur les endroits où investir le plus.

Si un annonceur place trop d’annonces, Facebook ne peut pas extraire suffisamment de données pour les analyser car chaque annonce est diffusée moins fréquemment et a donc moins d’impacts.

Pour dire du réseau social lui-même, jusqu’à présent, 4 annonces sur 10 Ils ne passent pas cette phase d’apprentissage pour fournir des informations adéquates afin d’optimiser les campagnes auprès des annonceurs.

Pour les marques, c’est un problème majeur. Pratiquement, vous gérez vos budgets sur ce réseau social à l’aveuglette, sans données correctes pour corriger ou ajuster les investissements.

Le problème n’est pas mineur, si l’on considère que les investissements dans le numérique vont croître de façon exponentielle dans les mois à venir.

La profonde ignorance dans le fonctionnement et le potentiel des outils numériques ainsi que ce type de défaillance est un problème commercial visible.

Une étude récente de Proxima indique que jusqu’à 60% du budget que les annonceurs consacrent à l’environnement numérique est gaspillé chaque année dans le monde.

La vérité est que les pertes ne sont pas seulement comptabilisées en pesos et cents, mais aussi dans la pertinence que les marques peuvent gagner auprès de leur public.

C’est l’une des conclusions d’une récente enquête menée par HubSpot, qui a révélé qu’un peu plus de 90% des consommateurs considèrent les publicités numériques actuelles plus intrusives que celles publiées il y a trois ans, alors que seulement 7% considèrent un placement publicitaire attractif au point de vous faire cliquer.