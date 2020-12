Alternative exclusive d’Apple aux autres applications, FaceTime est l’application Apple que vous pouvez utiliser pour passer des appels vidéo et des vidéoconférences. Et son utilisation a grimpé en flèche en 2020 en raison de la situation que nous vivons, qui a lancé en octobre une version améliorée, FaceTime HD, pour le nouvel iPhone 12, une amélioration qui permet à toute personne possédant un iPhone 12 de passer des appels vidéo avec une résolution de 1080p, mais seulement quand ils se connectent à un réseau Wi-Fi ou 5G.

FaceTime HD pour plus d’iPhone

Sans aucun doute apprécié par les “ early adopters ” des 4 modèles d’iPhone 12, le problème est que le reste des utilisateurs n’a pas compris pourquoi leurs mobiles Apple ne pouvaient pas également avoir FaceTime HD s’il pouvait être utilisé sur le réseau Wi-Fi, en particulier ayant Notez que même l’iPhone 8 monte un appareil photo de 12 mégapixels qui vous permettrait également de visioconférence en HD.

À cet égard, le site Web MacMagazine a découvert que l’iPhone 8 et plus ont également bénéficié de l’amélioration de FaceTime HD. La fonctionnalité a été introduite dans iOS 14.2, bien que les notes de publication officielles d’Apple ne la mentionnent pas. Cependant, si vous allez à la page des spécifications de l’iPhone 11 par exemple, vous verrez qu’il a ‘VFaceTime HD ideo appelant via Wi-Fi ‘comme une fonctionnalité.

Modèles d’iPhone avec prise en charge de FaceTime HD

Une autre façon de vérifier que, au moins officiellement, Apple a lancé FaceTime HD pour plus de modèles de ses smartphones est de faire ce qui suit: Allez dans la zone de comparaison du site Apple pour comparer les caractéristiques de l’iPhone, et entrez par exemple iPhone 12 et iPhone 8. Si vous faites défiler les listes, il apparaîtra que les deux terminaux ont la fonction.

La liste complète des iPhones qui prennent désormais en charge FaceTime HD est la suivante:

iPhone 8iPhone 8 PlusiPhone XiPhone XRiPhone XSiPhone XS MaxiPhone SE (2e génération)iPhone 11iPhone 11 ProiPhone 11 Pro MaxiPhone 12 MiniiPhone 12iPhone 12 ProiPhone 12 Pro Max