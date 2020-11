Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Cyberpunk 2077 est l’un des RPG les plus attendus de ces dernières années et il y a ceux qui veulent que l’expérience soit sans spoiler. C’est pourquoi beaucoup seront intéressés de savoir que ce type d’informations pourrait commencer à circuler.

Le fait est que les réalisations de Cyberpunk 2077 ont récemment été divulguées sur GOG.com. Grâce à cela, nous connaissons déjà le nom de certains de ceux que nous débloquerons dans le jeu. Nous savons également ce que nous devrons faire pour les obtenir.

Voici un avertissement. Il est maintenant temps d’être EXTRÊMEMENT prudent quant à l’endroit où vous recevez des nouvelles # Cyberpunk2077. Il semble que certaines (ou toutes) des descriptions de réalisations de jeux aient été accidentellement divulguées de GOG Galaxy. À l’approche du 10 décembre, d’autres fuites sont inévitables! FAITES ATTENTION! pic.twitter.com/UlYKKzU1G5 – Michael 🦃 (@LegacyKillaHD) 13 novembre 2020

À première vue, cela peut sembler normal. Et, pour l’instant, les seuls spoilers que nous ayons vus concernent la réalisation de différents défis de jeu.

Cela dit, il est possible que des trophées liés à l’histoire de Cyberpunk 2077 commencent à circuler prochainement.Par conséquent, il n’est pas exclu que vous trouviez un spoiler sur Internet. Nous vous recommandons d’être prudent.

Trouver: Cyberpunk 2077 arrivera sans voix en espagnol en Amérique latine

Éviter les spoilers est plus facile que vous ne le pensez

Si vous voulez éviter les spoilers Cyberpunk 2077, vous serez heureux de savoir que cela est plus facile qu’il n’y paraît. Tout ce que vous avez à faire est de planifier une stratégie intelligente et de faire attention au contenu que vous consommez.

Ce qui se passe, c’est qu’il existe différents outils de navigateur qui vous permettent de bloquer les mots-clés pour éviter leur contenu. Il existe également des options sur les réseaux sociaux comme Twitter qui vous permettent de faire taire divers termes et noms.

Trouver: Adidas va sortir de superbes chaussures Cyberpunk 2077, mais il sera difficile de les obtenir

Vous pouvez en savoir plus à ce sujet dans le guide pour éviter les spoilers que nous avons préparés à l’occasion de The Last of Us: Part II.

Nous vous rappelons également que chez LEVEL UP, nous aurons une couverture sans spoiler pour vous. Dans nos actualités, nous avons tendance à éviter autant que possible de gâcher les détails de l’histoire. Au cas où, pour une raison quelconque, nous devons fournir un contexte, nous avertissons toujours qu’il y aura des spoilers. Notre couverture ne vous gâchera donc rien.

Cyberpunk 2077 arrivera le 10 décembre sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Vous pouvez en savoir plus sur ce RPG tant attendu en cliquant ici.