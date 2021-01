Les capteurs de profondeur (ToF) sont avec nous depuis un moment, mais ce n’est qu’à l’arrivée de l’iPhone 12 Pro, avec son capteur ToF, que les applications ont commencé à l’intégrer pour piloter la réalité augmentée. TikTok, l’un des réseaux sociaux les plus pertinents du moment, a été le premier à profiter du LiDAR pour créer un effet en réalité augmentée.

La pertinence de l’actualité est entre les mains de la porte qui s’ouvre à la fois sur TikTok et sur Instagram et d’autres applications, capable de créer des effets qui s’adaptent à l’environnement en temps réel grâce au ToF de l’iPhone 12 Pro.

Réalité augmentée grâce au capteur LiDAR

Pour sonner en 2021, nous avons publié notre premier effet AR sur le nouvel iPhone 12 Pro, en utilisant la technologie LiDAR qui nous permet de créer des effets qui interagissent avec votre environnement – reliant visuellement les mondes numérique et physique. Nous sommes ravis de développer des effets plus innovants en 2021! pic.twitter.com/6yFD2FfHta – TikTokComms (@TikTokComms) 6 janvier 2021

LiDAR est un type de capteur ToF. Son nom fait référence à “ Light Detection And Ranging ” et est responsable de l’utilisation de la lumière ambiante elle-même (au moyen du laser) pour cartographier les surfaces, au lieu des ondes radio, comme le fait le ToF.

LiDAR est capable de fournir un balayage assez profond sur les surfaces sur lesquelles il se concentre, afin de créer des effets adaptés à l’environnement

Ce capteur LiDAR possède son propre faisceau de lasers infrarouges, et ils sont couramment utilisés dans l’arpentage, l’architecture, l’automobile et le génie civil, entre autres. TikTok a été le premier réseau social à mettre en œuvre son utilisation, donc l’iPhone 12 Pro et Pro Max peuvent désormais profiter d’un effet de réalité augmentée personnalisé pour eux.

Comme nous l’avions prévu, ce qui est pertinent à ce sujet, c’est que la porte s’ouvre aux effets créés par et pour LiDAR, et c’est que TikTok lui-même progresse dans les réseaux sociaux que ce n’est que le début et que d’autres effets sont à venir. Contrairement aux effets basés sur la 2D utilisant la caméra, les effets créés avec le capteur LiDAR peut mieux s’adapter à l’environnement puisque, littéralement, le mobile scanne l’environnement qui l’entoure.

Partager TikTok profite déjà du LiDAR de l’iPhone: fait ses débuts en réalité augmentée et promet que d’autres arriveront