Fait un adorable cosplay de Noël de Rem de Re-Zero que vous ne pouvez pas manquer

Votre Noël parfait en compagnie de Rem de Re: Zero

Même si l’anime Re: zéro a été l’un de ceux les dessins animés qui n’a pas attiré autant d’attention, il a un communauté assez solide et gigantesque, soit pour son intrigue ou animation captivante.

Savoir plus: Rem from Re: Zero prend vie avec ce fantastique cosplay

Et entre le personnages d’anime les plus populaires nous avons à jumeaux Rem et Ram, de ceux qui ont réalisé les cosplays les plus incroyables et des illustrations, surtout pour rehausser sa beauté.

Parmi eux, nous voulons montrer le travail d’un cosplayeur professionnel, qui a pris le temps de imitant Rem en lui donnant une touche de Noël selon la période des fêtes. Voici les détails.

Christmas Rem de Re Zero par Electric Seafoam de cosplaygirls

Comme vous le verrez, le personnage montre des cheveux bleus courts et la frange typique couvrant l’œil droit, très similaire à la Version officielle. La seule différence est que votre la tenue est rouge et blanche: corset, manches et, bien sûr, le serre-tête faisant allusion au couleurs de noël. Cette photographie a été sponsorisée par un utilisateur de la plateforme Reddit.

Comment avez-vous aimé ce cosplay de Rem?

Image vedette | C.wallhere