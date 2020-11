Sasha de Attack on Titan

Attack on Titan nous a donné de grands moments, des batailles épiques et des résultats brutaux. Il y a encore beaucoup à voir et la dernière saison de l’anime, la clôture finale de la série, sortira sous peu. En outre, les troupes scoutes sont composées de braves soldats, et depuis le début du complot, nous avons pu voir comment ils ont évolué et surmonté à chaque nouvelle confrontation.

L’un des personnages les plus caractéristiques est Sasha, une villageoise qui décide de donner son corps à l’armée d’explorateurs pour montrer à sa famille à quel point elle a mûri, en donnant sa vie pour protéger les autres et en voulant participer en première ligne à la bataille contre les titans.

Cependant, il y a quelque chose que Sasha ne peut jamais apprivoiser, son désir insatiable de manger, faire tout ce qu’il faut pour obtenir un morceau de viande ou une miche de pain. Pour cette raison, cette cosplayeuse s’est caractérisée comme Sasha mais avec un geste clé qui donne forme à sa personnalité, jetez un œil:

La photographie parle d’elle-même. C’est à quoi ressemblerait Sasha dans la vraie vie. Si vous aimez ce type de contenu, nous vous recommandons de jeter un œil à ce cosplay de Titan Annie.

