Fait un cosplay Merlin de The Seven Deadly Sins qui vous laissera sans voix

Ce cosplay de Merlin est vraiment impertinent

Un des personnages les plus marquants des sept péchés capitaux est Marline et est connu dans le Région Britannia comme la meilleur magicien. Ce personnage représente le péché de la gourmandise et la marque qui le caractérise est le Sanglier.

De plus, il a un apparence assez attrayante et très frappante à l’œil humain pour sa façon d’agir et de s’habiller, devenant l’un des personnages préférés lors de la création de cosplays. L’exemple le plus récent que nous avons vu récemment avec un fan nommé miyu_ameya, qui a Merlin personnifié d’une manière impressionnante.

Le meilleur cosplay Merlin que vous verrez aujourd’hui

Alors tu peux voir à quoi ressemblerait Merlin de The Seven Deadly Sins si ça existait Dans le monde réel par une usurpation d’identité qui rencontre beaucoup de détails digne d’admiration.

L’artiste montre plusieurs caractéristiques et fonctionnalités similaires à la version officielle, incluant le tonalité de couleur de chaque iris, la coiffure et, bien sûr, la tenue assez audacieuse. Par curiosité, il utilise l’une de ses capacités. Si vous aimez ce personnage, vous pouvez voir cet autre cosplay attrayant que vous ne cesserez de chercher.

Pensez-vous que ce cosplayer a rendu un bon hommage à Merlin?

Image vedette | Wallpapercave

