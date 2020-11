Freeza de Dragon Ball et Wolverine de Marvel

Les X-Men et Dragon Ball de Marvel sont des franchises qui connaissent un succès mondial depuis de nombreuses années. Les deux histoires montrent une intrigue intéressante avec des personnages très spéciaux avec vos compétences. Par exemple, Freeza est l’un des méchants de Dragon Ball qui, grâce à ses transformations et à ces pouvoirs avancés, nous avons pu voir l’un des combats les plus épiques que Goku ait eu.

D’autre part, il y a Wolverine, qui est un mutant avec des capacités uniques avec lesquelles il peut se régénérer de n’importe quelle blessure et utiliser ses griffes d’adamantium. Bien que ces personnages soient déjà très puissants tels que nous les connaissons, avez-vous déjà imaginé à quel point ils pourraient être forts s’ils étaient fusionnés? Oui, un artiste Instagram connu sous le nom d’ADCartattack a réalisé cela avec un dessin fait à la main. Ensuite, nous vous laissons l’image pour que vous puissiez voir de quoi il s’agit.

C’est certainement une œuvre d’art assez spéciale, car l’artiste a fait du bon travail unissant chaque caractéristique qui représente Wolverine et Freeza. Sur la tête, vous pouvez voir les pointes du masque de Wolverine, les crocs et la mauvaise attitude, tandis que tout le reste n’est que de purs fragments de Freeza. Ce n’est pas la première fois qu’un fan fait ce type de fusion, car ils ont également combiné Green Lantern de DC avec Wolverine et cela a été très bien.

Savoir plus: Un artiste crée plus de 100 versions de Wolverine en un seul dessin

Autres objets Dragon Ball que vous aimerez