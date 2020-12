Voici à quoi ressemblerait Annie d’Attack on Titan dans le monde réel

Attack on Titan a effectué le première de sa dernière saison, clôturant parfaitement le cycle et les questions que de nombreux fans se posent depuis longtemps. Et c’est que cet anime depuis son départ a réalisé attirer l’attention de millions de followers partout dans le monde en raison de son incroyable intrigue.

Étant la dernière saison de la série, les fans ont mis en lumière des centaines de fan arts, rendus, personnifications qui ont rendu le parfait hommage à la saga, parmi eux, nous avons vu un Cosplay de personnage d’Annie Leonhart extrêmement incroyable. Ci-dessous, vous pouvez voir les détails sponsorisés par caffeinenme de Reddit.

Annie Leonhart / Female Titan de AOT par Miyu Ameya de cosplaygirls

Dans l’image, vous pouvez voir les deux versions d’Annie, sur le côté gauche se trouve Annie dans sa version militaire présentant le tenue officielle ainsi que coiffure et couleur. D’autre part, le version titane d’annie assez terrifiant. Si vous avez aimé cette personnification, nous pensons que vous aimerez également voir Eren en tant que personnage de Disney.

Quel est ton titan préféré?

