Fait un magnifique cosplay d'Elizabeth Liones de The Seven Deadly Sins

L’un des meilleurs cosplay d’Elizabeth Liones que vous verrez jamais

L’anime The Seven Deadly Sins a des personnages assez particuliers, pleins de capacités et compétences très uniques, mais l’un des personnages qui a gagné l’affection de beaucoup grâce à son charisme est Elizabeth Liones.

Ce personnage est plein de surprises et c’est pourquoi il est l’un des favoris lors de la réalisation de certains représentation artistique, en particulier les cosplays qui vous épateront par leur réalisme.

Cependant, cette fois, nous soulignons le travail de GeniMonster de Reddit, qui souhaitait partager un cosplay inspiré de la troisième princesse du royaume des Liones et la réincarnation actuelle de la déesse Elizabeth.

Comme vous le verrez, le cosplayeur a décidé d’utiliser le tenue décontractée dudit personnage, une chemise à manches roses, un nœud bleu au cou, et porte très coquette une jupe bleue courte sans oublier sa longue et cheveux dorés lisses.

