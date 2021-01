Bien que certaines séries créent des chapitres spéciaux de Noël, les jeux vidéo sont une autre histoire, c’est pourquoi Noël vient des fans et cette fois c’est un cosplay de Noël de 2B de NieR: Automata et après l’avoir vu, vous voudrez sûrement que le jeu célèbre les vacances. Et c’est que nous avons récemment vu l’un des cosplays 2B les plus brutaux de NieR: Automata qui existe.

Noël 2B par Onpu de cosplaygirls

Ce personnage jouable que vous avez vu une robe noire avec une jupe évasée En phase avec les scénarios apocalyptiques du jeu, vous avez maintenant ce cosplayer qui a réinventé cette robe pour créer une tenue avec la même forme mais dans le rouge de Noël typique avec des bords en fourrure adaptés pour l’hiver. Il est à noter que si vous cherchez une image pour votre fond d’écran, cette image de 2B de NieR: Automata peut être le nouveau fond d’écran pour votre mobile.

Les cheveux courts en platine qui sont généralement accompagnés d’un bandeau noir cette fois sont plus tendres et ont des oreilles de lapin assorties. Que penses-tu de celle-ci Cosplay de Noël de 2B de NieR: Automata? Serait-ce que Noël approche?

Savoir plus: C’est probablement le cosplay NieR: Automata 2B le plus parfait que vous ayez jamais vu