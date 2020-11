Death Note: Ryuk s’inquiète pour Light Yagami

Ryuk est l’un des personnages les plus aimés de Death Note, non seulement à cause de son attitude amusante et de sa personnalité, mais aussi à cause de son apparence terrifiante et farfelue qui pourrait facilement plonger dans vos cauchemars. Cependant, c’est le personnage préféré de la plupart des fans et est également connu pour son penchant pour les pommes.

Pour honorer ce grand personnage, une artiste ArtStation nommée Sasha Tudvaseva a fait un illustration dans un style authentique digne de le placer sur un papier peint. Dans l’image suivante, vous pouvez voir comment cette magnifique œuvre d’art numérique a été.

Death Note: Ryuk heureux pour sa pomme – Illustration x Sasha Tudvaseva

Le Fan Art a le caractéristiques les plus représentatives de Ryuk, son grand sourire diabolique, ses grands yeux et une pomme à la main. Le dessin des lignes et l’ombrage avec les couleurs que vous avez utilisées lui ont donné une touche intéressante qui en fait une illustration très frappante. N’oubliez pas qu’il y a aussi un artiste qui a recréé ce shinigami dans une version sombre et réaliste.

