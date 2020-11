Diena de The Seven Deadly Sins à la recherche de ses amis

Dans The Seven Deadly Sins, la seule fille qui fait partie de l’équipe est Diane, le péché d’envie de la marque Serpent. Cela vient de la race des géants et son arme au trésor sacré est Gideon, un marteau aussi gros qu’elle qui l’aide à améliorer ses pouvoirs. D’autres choses qui attirent le plus l’attention de ce personnage est qu’il a un design particulier et adorable.

Pour plaire aux fans, un artiste Artstation nommé Axios Sloan a réalisé une étonnante statue numérique qui montre Diane avec son marteau essayant de frapper un coup. Ci-dessous, vous pouvez trouver la vidéo de présentation de cette figurine numérique.

La vérité est que l’artiste a très bien fait toutes les pièces de Diane, et même les couleurs sont assez réussies. Il est très possible que ce soit l’un des chiffres que tout fan voudrait avoir dans votre collection. D’un autre côté, vous pouvez jeter un œil à d’autres illustrations des Sept Péchés capitaux qui attireront votre attention.

Savoir plus: Dessinez Diane de The Seven Deadly Sins au crayon avec un résultat adorable

