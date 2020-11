Baldur’s Gate 3 et Call of Duty: Warzone arrivent en tête du classement.

Au cours des derniers mois, nous avons souvent parlé du stockage de nos consoles et PC. Surtout si l’on tient compte du fait que la PS5 et la Xbox Series X ont opté pour le SSD à la mode, qui nous promet une vitesse de transfert de données beaucoup plus élevée. Mais on en parle aussi car il y a quelque chose qui nous concerne tous: le stockage. Et c’est que 1 To semble rare dans l’espace réservé au système d’exploitation.

Cela, et la taille des jeux vidéo eux-mêmes, qui ne cesse d’augmenter. L’année dernière, nous avons examiné le poids des plus pertinents qui ont été lancés, et maintenant nous avons décidé de nous concentrer sur le PC: Quels sont les plus gros jeux de 2020?. Parmi eux, Call of Duty réapparaît sur la liste, car la bataille royale Warzone est l’un des titres les plus lourds que nous ayons jamais vus.

Le TOP 3

Call of Duty: Warzone – 175 Go C’est l’un des jeux vidéo les plus populaires du moment. Pour sa qualité et pour les dommages qu’il provoque lors du stockage de nos disques. Son téléchargement est intégré à Call of Duty: Modern Warfare, que vous ayez le titre ou non.

Baldur’s Gate 3 – 150 Go Le meilleur rôle promet de revenir par la grande porte, et bien que pour l’instant seule une partie de celui-ci soit disponible en accès anticipé, Baldur’s Gate 3 nécessite un énorme 150 Go d’espace disponible sur votre disque dur.

Microsoft Flight Simulator – 150 Go Survoler n’importe quel point de notre planète est une vraie joie, mais pour cela, nous devons faire une énorme installation. Le retour de la légendaire simulation de vol de Microsoft nécessite environ 150 Go d’espace libre.

D’autres pour lesquels il faut faire de la place

