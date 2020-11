Vous ne quittez sûrement pas la maison sans votre mobile, et cela présente de nombreux avantages. Vous emportez dans votre poche vos divertissements, vos images, votre musique, le contact avec ceux que vous aimez le plus et, bien sûr, une caméra photo et vidéo. Si vous avez aussi un vrai amateur de photographie, vous gérerez le mode pro à volonté, mais ouiSi vous souhaitez que votre iPhone reste avec les derniers paramètres d’exposition de l’appareil photo, nous vous montrerons comment le faire.

Comment la caméra enregistre les dernières valeurs

L’une des fonctionnalités que les utilisateurs regardent sur leur téléphone est l’appareil photo. Apple se vante d’avoir le meilleur du marché et la vérité est qu’il fait toujours partie des meilleures options du marché à cet égard. L’application et le matériel sont bons, mais entre de bonnes mains, ils peuvent être bien meilleurs. Avec cela, nous ne voulons pas dire que seuls les professionnels savent comment exprimer les caractéristiques, mais plutôt que vous pouvez également utiliser des astuces pour gérer la caméra de votre iPhone.

L’un de ceux que nous allons vous dire aujourd’hui comment faire en sorte que votre téléphone se souvienne des valeurs d’exposition d’un instantané. Au cas où vous ne le sauriez pas, chaque scène est différente de la précédente et c’est pourquoi les valeurs changent en fonction de quelles conditions. Le mode automatique s’occupe de faire varier chaque paramètre pour vous, mais vous pouvez également le faire vous-même.

Pour conserver la même exposition lorsque vous utilisez l’appareil photo de votre iPhone, vous devez en choisir un spécifique au préalable. Vous pouvez le faire manuellement ou appuyer quelque part sur l’écran pour acquérir l’exposition souhaitée. Suivez ensuite les étapes suivantes:

Allez dans Paramètres> Appareil photo

Accéder à la fonction Conserver les paramètres

Appuyez sur le commutateur Paramètres d’exposition

Revenez à la caméra et vérifiez qu’elle conserve les valeurs de la dernière session

Configurer l’exposition

Maintenant que tu sais cComment faire en sorte que votre iPhone se souvienne des dernières valeurs d’exposition il suffit de le mettre en pratique. Il faut savoir une chose: l’exposition régule la luminosité de l’image et la valeur de base est de 0 et varie de +2 (le plus clair) à -2 (le plus sombre). Cela régulera la quantité de lumière dans l’image, donc si la scène a beaucoup de lumière, il vous suffit de la réduire. Sinon, il suffit de l’augmenter, comme s’il s’agissait du diaphragme d’un réflexe.