La société de technologie religieuse Faithlife, basée à Bellingham, dans l’État de Washington, a acquis Wordsearch Bible, un logiciel similaire conçu par LifeWay Christian Resources.

Wordsearch transférera ses utilisateurs et leur contenu vers la plate-forme Logos Bible Software de Faithlife.

«Nous voulons que nos clients aient la meilleure expérience utilisateur au monde lorsqu’ils interagissent avec notre contenu, et l’engagement de Faithlife à fournir un logiciel d’étude biblique de haute qualité est sans égal», a déclaré Ben Mandrell, président-directeur général de LifeWay, dans un déclaration. «Ils sont dans une position unique pour protéger l’investissement de chaque client dans le contenu de Wordsearch et s’assurer que les ressources et les outils sur lesquels ils s’appuient restent au cœur de leur étude et de la préparation de leurs sermons pour les années à venir.

Faithlife ajoutera sept employés de LifeWay. Fondée en 1992, Faithlife compte 373 employés, dont 294 à son siège de Bellingham. Il a des bureaux supplémentaires en Arizona et au Mexique.

Faithlife, classée n ° 18 sur le . 200, a constaté un intérêt accru pour les offres numériques de la société pour les églises pendant la pandémie. Faithlife a également accéléré ses efforts pour créer une plate-forme native de diffusion en direct pour répondre à la demande des églises, allant au-delà de son support précédent pour la diffusion en direct via des services tiers tels que Facebook et YouTube.