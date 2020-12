Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Lee “Faker” Sang-hyeok est l’un des joueurs les plus appréciés de tout le monde compétitif de League of Legends. La star coréenne est connue pour être le triple champion du monde mid laner de l’équipe professionnelle. T1, ex SK Telecom 1. Maintenant le proplayer a annoncé un don généreux pour la lutte contre le COVID-19.

Faker a fait don de 30 millions de wons, soit environ 27 000 $., qui sera destiné à fournir le matériel nécessaire aux patients et le matériel médical dans cette pandémie. Cela se traduit par des masques, des désinfectants et plus d’outils de santé.

Au cours de cette année Faker aussi fait d’autres dons millionnaires pour arrêter le COVID-19. Au total, la star coréenne a fait don de 70 millions de won cette année. Voyons si ce nouveau don vous donne la force de diriger votre équipe dans cette nouvelle saison LCK compétitive à venir.

Rappelons que son équipe a été largement critiquée pour ne vous qualifiez pas pour le League of Legends Worlds cette année 2020.



