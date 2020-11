Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Faker est l’un de ces joueurs League of Legends ce n’est jamais ennuyeux. Le flux mid laner de T1 est l’un des plus populaires de Corée pour ses jeux et ses décisions incroyables. Autrefois Faker était bien connu pour ses choix surprises dans la voie médiane et a maintenant surpris la communauté avec un Lee Sin mid, avec lequel il a réalisé un formidable KDA de 12/0/9.

Dans le jeu, voyant que son ennemi picorait Kassadin, n’y ai même pas pensé et a choisi Lire sans pour y faire face. Il a même décidé de supprimer la téléportation, pour augmenter encore l’incroyable capacité d’itinérance du moine aveugle et l’aider à sauver la ferme.

Grâce à un combat 2v2 à la minute 3 du jeu, où il a réussi 2 attaques décisives avec sa jungle, le mid laner coréen a obtenu un avantage qui l’aiderait à mener le jeu de son équipe. Avec des jeux incroyables, des Q bien placés et sa bonne maîtrise du macrogame, il a réussi à nous donner certains des meilleurs jeux que nous lui avons vus ces derniers temps.

Ci-dessous vous pouvez voir le jeu complet de Faker avec Lire sans et attention à la minute 25, qui ne convient qu’aux Coréens. Rappelez-vous que le mid laner aussi son nom est lee dans la vraie vieCela lui donnera une affinité particulière avec le champion.

