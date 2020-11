Le titre Mediatonic est une surprise constante. Après tout, les joueurs ont toutes sortes de tests de compétences pour eux qui les amènent à passer de bons tests et, bien sûr, essaient de rester jusqu’à la fin sur une carte qui ne leur facilitera pas la tâche. Mais que faire si nous vous disons que cela est sur le point de changer? C’est grâce à la nouvelle mise à jour Fall Guys, ce qui apporte encore plus de défis aux fans.

La mise à jour 2.5 de Fall Guys apporte de nouveaux costumes pour les joueurs, des parties remixées et même des niveaux où les lames redoutables seront notre plus grande rivale. Mais oui, c’est une mise à jour qui vient comme célébration de la mi-saison 2. Autrement dit, nous sommes déjà avant le compte à rebours pour la troisième saison a sa grande première et, comme nous étions en avance, il sera plus grand que jamais.

Guys d’automne | Médiatonique

Mais maintenant, nous parlons de la grande nouvelle de cette nouvelle mise à jour, où nous présente un nouveau niveau connu sous le nom de Big Fans. Dans ce jeu, les joueurs trouveront des fans géants qui présentent, à leur tour, des obstacles rotatifs dans le ciel et qui peuvent empêcher notre personnage de terminer la course. Mais, bien sûr, ce qui ne manquera pas, ce sont les nouveaux costumes pour les personnages.

D’autre part, la société a également publié un tableau dans Trello où les joueurs peuvent enregistrer les problèmes qu’ils rencontrent avec le jeu et, ainsi, prioriser la solution. Une manière intéressante de maintenir une communication directe avec les joueurs et de garantir la meilleure expérience possible à tout moment. Tout cela à l’intérieur des Fall Guys, travail disponible sur PC et PlayStation 4.