Pour de nombreux joueurs, le gRan Premiere de Fall Guys cela a été des plus inattendus. Sa dynamique de jeu nous offre l’opportunité de passer toutes sortes de tests fous dans lesquels nous essayons de nous placer à la première place. Bien sûr, si son objectif est clair, ce n’est pas si simple car les obstacles sont très présents et les personnages peuvent trébucher assez facilement.

Mais si son succès est garanti, l’équipe ne veut pas abandonner et veut continuer à proposer de bonnes nouvelles aux joueurs. Par conséquent, il a indiqué une bonne variété de contenu qu’ils ajouteront tout au long de cette semaine et parmi ce contenu a été mentionné l’arrivée de “Big Fans”, un nouveau test qui proposera aux joueurs de sauter sur des ventilateurs horizontaux jusqu’à ce qu’ils atteignent le but.

Bien sûr, la conception de ce niveau continuera à maintenir l’essence du décor de cette nouvelle saison. Cependant, la probabilité d’apparition d’épreuves et de rondes médiévales a également été réduite Balise de purée et de queue parfaite. Le tout avec l’intention que les joueurs profitent de nouvelles variantes de jeu pour un effet surprise et bien plus divertissant.

Fall Guys est disponible sur PC et PlayStation 4. La société a réussi à corriger plusieurs bugs qui ont entraîné certains problèmes pour les joueurs. Cela garantit que les utilisateurs peuvent profiter de la meilleure expérience possible et dont les améliorations promettent de bonnes nouvelles à l’avenir, même si pour le moment, vous devez attendre un peu pour les voir implémentées.