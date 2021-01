Le 12 janvier, de nouveaux skins basés sur le célèbre jeu de tir d’id Software seront disponibles pour une durée limitée.

Une nouvelle année a commencé, mais de nouveaux costumes continuent d’arriver chez Fall Guys. Grâce à ces collaborations du jeu de Médiatonique, nous assistons à des croisements vraiment impensables. Après Godzilla, Sonic et le streamer Ninja, Doom arrive au hit fête-royale avec de nouvelles peaux.

Fall Guys continue d’augmenter ses collaborations avec des sagas renomméesLes responsables ont présenté un nouvelle bande-annonce du jeu une collaboration qui avait déjà été abandonnée il y a quelques semaines. À partir du 12 janvier et pour une durée limitée, un temps limité sera mis à la disposition des joueurs. collection de costumes emblématiques et démoniaques inspirés de DOOM. Bien sûr, le contraste de couleur de Fall Guys avec le jeu de tir viscéral d’id Software est très frappant. Et c’est magnifique.

D’après ce que nous voyons dans la vidéo, il y aura les peaux du Doom Slayer lui-même et de certains des démons que nous rencontrons par l’aventure. Depuis Retour numérique Ils n’ont pas indiqué combien coûtent les combinaisons, mais l’habituel est de 5 couronnes par pièce, il faudrait donc 10 pour avoir un ensemble complet.

Fall Guys est disponible depuis août 2020 et le jeu est actuellement dans sa saison 3. Pendant tout ce temps, ils ont ajouté nouvelles missions, événements et, comme on le voit, de nombreux costumes basé sur d’autres travaux. Quelle sera la prochaine?

