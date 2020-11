Couverture de jeu Fall Guys.

Le développeur de Fall Guys: Knockout ultime, Mediatonic continue de célébrer le succès de son jeu party-royale. Le titre a dépassé les 10 millions d’exemplaires vendus sur Steam. Ce chiffre a été reflété dans un rapport financier d’Unity couvrant les ventes pour le trimestre fiscal se terminant le 30 septembre. Étant donné qu’il a été annoncé en août que Fall Guys avait vendu sept millions d’unités, les données supposent que trois millions d’unités supplémentaires ont été vendues depuis lors.

Fall Guys a été un succès lors de son lancement, accumulant plus de 8 millions de joueurs sur PS4 en août grâce à sa sortie gratuite pour les abonnés PlayStation Plus. En septembre, SuperData a révélé que le jeu avait enregistré 185 millions de dollars de revenus, ce qui fait de lui le meilleure version PC depuis 2016, surpassant celle d’Overwatch cette année-là.

Afin de prolonger ce succès, Mediatonic a continué à mettre à jour le jeu, en publiant la saison 2 et une mise à jour de mi-saison. Cependant, le studio promet une troisième saison encore plus grande, un lancement pour mobile et peut-être plus de plates-formes.

▪ Date de sortie: 08/04/2020