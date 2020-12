Le studio Mediatonic a montré de nouveaux skins pour Fall Guys pour sa prochaine saison

On ne peut nier que Fall Guys a été l’une des grandes nouveautés de cette génération. Et c’est que le travail de Mediatonic a réussi à rassembler une large base de joueurs depuis sa création. Mais cela n’a pas empêché l’étude de continuer à fonctionner, mais ils ont avancé au point de finir par proposer aux utilisateurs de belles saisons chargées de contenu, alors qu’elle est sur le point de se répéter avec sa troisième saison.

Nouveaux skins pour la saison 3

Pour le moment, nous ne connaissons pas beaucoup de détails, mais le studio travaille dur pour réengager les joueurs qui ont décidé de quitter leur travail et les encourager à répéter, qu’ils veulent revenir et profiter des nouveaux défis. Via le compte officiel de Fall Guys sur Twitter, Mediatonic a révélé certains des costumes de la saison 3 de son jeu. Comme il s’agit d’une saison basée sur Noël et l’hiver, il faut s’attendre à ce qu’il y ait des costumes inspirés de cette période de l’année. Les premières tenues présentées par Mediatonic laisseront notre personnage ressembler à un renne, une bougie ou un yéti. Vous pouvez voir les tenues ci-dessous:

Woo woo! Voici les 4 costumes des costumes de la saison 3! Si vous souhaitez en savoir plus… assurez-vous de regarder @ thegameawards avec @geoffkeighley 10 décembre 👀 pic.twitter.com/uAZAYgXa5L – Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) 6 décembre 2020

Il convient de noter qu’il ne s’agit que d’un premier aperçu du nouveau contenu de Fall Guys: Ultimate Knockout. Au gala des Game Awards 2020, lorsque nous aurons l’occasion de voir tout ce que la saison 3 offrira du multijoueur qui faisait sensation il y a des mois.

Fall Guys est une plateforme de bataille royale développée par Mediatonic et distribuée par Devolver Digital. Il est inspiré du château de Takeshi, plus connu dans notre pays sous le nom de «Yellow Humor» **. C’est un jeu compétitif pouvant accueillir jusqu’à 60 joueurs où vous devez jouer cinq tours dans différents événements.

