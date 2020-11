Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Il semble que, comme dans le monde du divertissement musical, les jeux vidéo ont aussi leurs «One Hit Wonders» et cela est plus évident ces dernières années et à un moment où le jeu est plus populaire que jamais. Il y a quelques mois, Fall Guys est devenu une sensation et un phénomène impressionnant étant disponible uniquement sur PS4 et PC. Cependant, après avoir atteint sa plus grande popularité, l’intérêt pour ce jeu a considérablement baissé et aujourd’hui, il n’est plus pertinent pour les utilisateurs de PC.

Comme le souligne un rapport de Tarreo, Fall Guys: Ultimate Knockout, un jeu développé par Mediatonic, est toujours en vrille sur Steam et les chiffres ne sont pas favorables malgré avoir vendu plus de 10 millions d’exemplaires sur cette plateforme. Selon les informations obtenues via Steam Charts, l’intérêt pour Fall Guys continue de baisser et après avoir atteint un sommet de 172026 joueurs après son lancement, tout a baissé et pendant les mois où il a été sur le marché, il n’y a pas eu d’augmentation. d’utilisateurs, mais au contraire, il fonctionne donc avec des nombres rouges dans cette section.

Malgré le fait que la situation ne soit pas favorable pour Fall Guys, Mediatonic s’engage dans la continuité et prépare déjà l’arrivée de la troisième saison, qui aura des raisons de Noël. De même, l’attente entourant son lancement sur d’autres plateformes est toujours vivante et beaucoup considèrent que cela devrait être la bonne décision pour raviver l’intérêt pour le jeu, bien sûr, en pensant qu’il n’est pas trop tard.

Fall Guys: Ultimate Knockout est disponible sur PS4 et PC. Dans ce lien, vous trouverez toutes les informations relatives.

