Vous en avez sûrement entendu parler, ou vous y avez probablement même joué – et vous continuez à le faire. Fall Guys: Knockout ultime C’est le phénomène du moment, un titre qui a réussi à conquérir des millions de joueurs partout dans le monde et à les garder collés aux moniteurs de leurs ordinateurs ou consoles pendant des heures.

Officiellement fait ses débuts il y a à peine vingt jours, Fall Guys: Knockout ultime c’est un gars sympa Bataille royale qui s’inspire de la populaire émission de télévision japonaise Takeshi’s Castle. Les joueurs, qui joueront le rôle d’un bonbon gommeux très dodu, devront s’affronter et surmonter une série de défis qui mèneront finalement à un seul gagnant.

Le titre comprend – pour le moment – ben vingt-quatre mini-jeux divisé en quatre catégories: neuf de type Race, dans lequel vous devrez atteindre la fin du chemin le plus rapidement possible en surmontant des obstacles de différents types; cinq de type Survie, où vous devrez rester sur la bonne voie jusqu’à ce que le temps s’écoule; sept de type Équipe, dans lequel plus d’équipes s’affronteront et essaieront de marquer plus que les autres; est trois de type Finale, qui est la bataille finale et ne verra qu’un seul gagnant.

Fall Guys, la version smartphone arrive et une grosse mise à jour

Eh bien, il semble que dans le futur, il sera possible de jouer Fall Guys aussi depuis votre smartphone. L’éditeur chinois Bilibili a réussi à obtenir les droits de publication de la version mobile du titre, mais destinée au marché chinois. Ici, Fall Guys: Knockout ultime sera disponible pour les smartphones Android et les iPhones.

La société chinoise de jeux et de divertissement Bilibili a obtenu les droits de publication d’une version mobile de Fall Guys: Ultimate Knockout en Chine. Le jeu est sorti sur PC et PS4 le 4 août 2020 et est devenu un succès viral. # FallGuys https://t.co/BjElzemUGr pic.twitter.com/EBgYq3pck5 – Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 22 août 2020

Cependant, cela n’exclut pas la possibilité que le titre atteigne un jour également l’Europe, à la suite de ce qui s’est passé avec PUBG Mobile, d’abord mis à disposition uniquement pour le marché chinois, puis également atteint ailleurs.

Au-delà de cela, l’équipe Fall Guys a annoncé que dans les prochains jours, elle publierait un super mise à jour qui introduira essentiellement corrections de bugs et quelques améliorations du jeu, afin d’assurer une meilleure expérience de jeu. Celles-ci incluent la possibilité d’inverser les axes X / Y sur PS4 et d’autres fonctionnalités qui vous permettent d’ajuster la sensibilité des commandes.