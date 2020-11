Fall Guys lance la saison 2.5

Peu après avoir ajouté un costume basé sur Godzilla, le parti royal Fall Guys a été mis à jour pour renouveler le contenu de sa deuxième saison, chargé de contenu médiéval. Désormais, la saison qui arrive à mi-chemin a des variations rondes, de nombreuses améliorations et une ronde sans précédent: Big Fans.

La mise à jour de la saison 2.5 est livrée avec des créations diaboliquement fraîches pour que les joueurs se donnent un coup de pouce professionnel. Inspiré du chaos de See Saw, le nouveau round Grands fans Défiez les participants avec des lames tourbillonnantes dans un imposant festival acrobatique de précision.

Savoir plus: Devolver Digital acquiert Croteam, le studio qui a créé Serious Sam

Après la mise à jour du jeu, les participants découvriront un large éventail de remixes ronds cela changera même les scénarios qu’ils contrôlent le plus. En plus des nouvelles séries, la saison 2.5 a été renforcée avec un certain nombre de nouvelles fonctionnalités et améliorations après que le développeur Mediatonic a entendu l’opinion des utilisateurs.

▪ Date de sortie: 08/04/2020