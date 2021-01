Nous avons passé plusieurs semaines avec un bras de fer sur les plans possibles de la société Mediatonic concernant Fall Guys et son lancement sur d’autres plateformes. Bien qu’il soit l’un des jeux les plus recherchés sur Nintendo Switch et même sur Xbox, l’entreprise n’a montré aucun intérêt à faire de ce plan quelque chose de ciblé dans un proche avenir. En fait, elle a été chargée de nier toutes ces rumeurs.

Pendant un certain temps, un échange de messages entre les réseaux sociaux de Xbox et Mediatonic a provoqué toutes sortes de théories sur son arrivée, faisant partie des informations démenties peu après par ses propres développeurs. Et ils ont finalement été forcés de retourner dans un nouvelle déclaration présente sur le compte Xbox sur Instagram qui a assuré que cette première est proche.

Avec l’intention d’arrêter les commentaires des joueurs et de nier les rumeurs à leur racine, Devolver Digital et Mediatonic ont enfin publié des messages sur leurs réseaux sociaux respectifs pour démentir les rumeurs. En fait, ils nient que Fall Guys atteindra le Xbox Game Pass, déplorant tout le chaos qui a été causé et la confusion qui a surgi à cause des messages.

Au moins pour l’instant, nous n’aurons pas l’occasion de profiter de cette proposition sur d’autres plates-formes, même si, heureusement, nous pouvons continuer à profiter de la Fall Guys saison 3 sur PC et PlayStation 4. Il reste à savoir si, à l’avenir, la société envisagera enfin cette première, mais en attendant, nous continuerons à profiter de la bonne nouvelle et de tout ce qui viendra avec le temps.