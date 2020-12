Si on parle des titres qui ont connu un grand succès de manière inattendue, le nom de Fall Guys ne peut pas manquer absolument. Après tout, c’est un travail spectaculaire qui a réussi à transmettre le plaisir et la bonne humeur aux joueurs, laissant ainsi place à une proposition complète dans laquelle, peu importe notre habileté, nous devons avoir la chance notre part pour surmonter les obstacles.

C’est pourquoi le travail de Mediatonic est si spécial, non seulement en prenant les choses pour acquis, mais en allant de l’avant et en cherchant de nouvelles façons de surprendre les joueurs. À cette occasion, tenter votre chance et appeler la communauté des joueurs afin que ce soient eux qui créent leur propre spectacle au sein de Fall Guys, choisissant ainsi les niveaux qu’ils veulent pour chacun des tours.

Pour tous ceux qui souhaitent participer, il leur suffira de cliquer sur le lien vers le document Google qu’ils laissent dans leur message Twitter et, de cette manière, choisir leurs scénarios préférés. De cette façon, quiconque le souhaite peut atteindre faites créer votre propre spectacle à la fête royale. Une belle surprise qui, sans aucun doute, convient à merveille à la troisième saison de ce grand travail.

Fall Guys est l’un des grandes surprises dans le monde des jeux vidéo. Une proposition dont nous pouvons profiter sur PC et PlayStation 4 avec toutes sortes de niveaux qui changent et avancent de nouvelles façons pour que le plaisir soit toujours très bien présent. Il est donc temps pour les joueurs de profiter d’une bonne dose de plaisir et de ne pas hésiter à en profiter pour marquer un avant et un après dans le match.