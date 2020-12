L’un des jeux les plus populaires de l’année était présent au gala des Game Awards pour présenter ses nouveautés.

Fall Guys est l’un des phénomènes de l’année dans le monde des jeux vidéo; et presque la culture. Surtout lors de sa mise en vente en août dernier, le jeu de Mediatonic a transcendé le médium avec sa proposition particulière. Party Royale à la “Humour Amarillo”. Le multijoueur compétitif basé sur des gummies qui veulent franchir la ligne d’arrivée en premier a connu des hauts et des bas ces mois-ci, mais la vérité est qu’il était présent au gala des Game Awards pour présenter tous les détails de la saison 3.

La saison 3 de Fall Guys, comme nous l’avons déjà avancé, se déroulera en fonction du temps dans lequel nous sommes, et gèlera et neigera les lieux du jeu avec une ambiance hivernale. Aura 7 nouveaux niveaux et plus de 30 skins, parmi eux, certains avec la possibilité de pouvoir s’habiller comme un pingouin avec un nœud papillon.

De Mediatonic, ils soulignent qu’au cours des prochains jours, ils dévoileront beaucoup de nouvelles fonctionnalités et mises à jour ils ont prévu, ainsi que des détails sur leurs intentions d’inclure de nouveaux obstacles et encore plus de prix.

Fall Guys Saison 3: Ultimate Knockout est disponible 15 décembre pour PS4 et PC. Avec ce nouveau contenu, ils essaieront de retrouver la popularité de leurs premières semaines; Nous vous disons la clé de ce succès dans notre analyse.

En savoir plus: Fall Guys.

