Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 26/11/2020 13:51

Les gars de l’automne Il n’est peut-être pas aussi populaire qu’il y a quelques mois, mais ce titre multijoueur est toujours l’un des plus amusants et des plus familiers. Cette “bataille royale” de jusqu’à 60 joueurs publie constamment du contenu, et il est maintenant temps de parler de sa troisième saison.

Comme d’habitude, les réseaux sociaux de Les gars de l’automne Ils ont jeté une petite énigme vers les fans, qui ont finalement réussi à la résoudre pour déchiffrer le thème de cette nouvelle saison:

ÉNORME SHOUT OUT à tout le monde pour avoir travaillé ensemble et terminé ce puzzle! Je suis heureux d’annoncer que le thème de # FallGuysSeason3 est… ❄️ Fall Guys: Winter Knockout ❄️ Ou, comme j’aime personnellement l’appeler: ❄️ Fall Guys devient brrr ❄️ https://t.co/uH7BAT6kjG pic.twitter.com/J7IJdb3rhn – Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) 25 novembre 2020

Pour l’instant, ce sont toutes les informations dont nous disposons, bien que les images semblent avoir révélé l’étrange nouveau costume. Nous espérons que ses développeurs ne prendront pas trop de temps pour annoncer complètement toutes les nouvelles, ainsi qu’une sorte de gameplay dans les nouveaux scénarios.

La source: Les gars de l’automne

