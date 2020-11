Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 10/11/2020 15h14

Le 8 novembre, le premier anniversaire de Échouement mortel. Bien qu’à l’époque, le jeu ait créé une grande controverse sur Internet, avec le temps, il est devenu clair que de nombreuses personnes sont fans de ce travail. De cette façon, Pour célébrer le fait que ce titre soit sur le marché depuis un an maintenant, un fan a créé un court métrage impressionnant.

Raxy est clairement un grand fan de Hideo Kojima et Death Stranding, et il y a quelques jours il a mis en ligne un court métrage de près de deux minutes sur sa chaîne YouTube où il parvient à recréer presque parfaitement les costumes de Sam Porter Bridges, le protagoniste de ce titre. Avec son incroyable costume, qui comprend même un BB-Pod, nous pouvons voir quelques endroits qui pourraient facilement faire partie des États-Unis diatopique présenté par le titre.

À l’époque, le public et les critiques étaient divisés par l’histoire et la mécanique que Death Stranding nous présente. Alors que certains étaient satisfaits des thèmes et de l’exploration de la relation contrôleur-joueur, d’autres ont méprisé ces aspects. Un an après son lancement, Il semble que ce débat ne soit pas aussi fort qu’en 2019, et avec l’arrivée du jeu sur PC cette année, plus de gens ont eu l’occasion de vivre l’aventure de Sam à travers l’Amérique.

Via: Raxy

