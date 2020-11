Nami parfait pour votre écran mobile

Les personnages One Piece sont considérés comme les plus polyvalents, vous pouvez trouver tous les types, genres, styles, formes et plus encore. Cependant, le la beauté et l’unicité se démarqueront aux yeux de tous, et l’un de ces personnages qui respecte le canon des beautés imposé par la société est sans aucun doute Nami, également connu sous le nom de “Voleur de chat”.

Savoir plus: L’un des méchants les plus connus de One Piece a une superbe réplique dans LEGO

Dans cet esprit, un illustrateur connu sous le nom de Cristian Perez, a conçu le redoutable guerrier Nami avec un style inspiré du Far West idéal pour votre fond d’écran mobile. Vous pouvez voir les détails ci-dessous.

Nami dans le meilleur style du Far West

Pour le dessin, l’artiste s’est inspiré du style ouest pour concevoir ce personnage, présente un chapeau de fourrure de bétail, un T-shirt classique à carreaux blanc et rouge, a les cheveux orange ainsi que les iris de ses yeux et dans sa main gauche il présente un revolver de haut calibre, sans laisser de côté son corps voluptueux. Sans aucun doute, c’est le fond d’écran parfait pour le bureau de n’importe quel mobile.

Image vedette | cdn.wallpapersafari

Autres objets One Piece que vous aimerez